ORIGGIO – Movimentato episodio a Origgio l’altra sera: in via Volta qualcuno ha cercato di introdursi in una abitazione. E’ scattato l’allarme, è corso fuori ed ha visto il ladro che scendeva dalla ringhiera di un balcone. Ha provato ad inseguirlo ma lo sconosciuto è salito su una automobile parcheggiata nelle immediate vicinanze ed è partito a tutta velocità, facendo perdere le tracce nella zona; non si è più riusciti a rintracciarlo.

Sono stati informati i carabinieri, sono state eseguite ricerche in tutta la zona ma del bandito solitario non sono state trovate tracce. I danni sono circoscritti al vetro di una finestra che il malvivente era riuscito a rompere, un attimo prima di essere “intercettato” dal sistema anti-intrusione che attivandosi ha dunque consentito di evitare il furto nell’alloggio ed ha messo in fuga il topo d’appartamento.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno in servizio notturno nella zona del Saronnese)

27112021