SARONNO / LIMBIATE – Tre incidenti stradali oggi sulle strade, in zona. A Saronno l’involontario protagonista è stato un pensionato di 91 anni, in via Sabn Cristoforo: è stato trasportato allì’ospedale cittadino da una ambulanza del Sos Uboldo, non è in pericolo di vita; da chiarire i contorni del sinistro. Sul posto una pattuglia della polizia locale.

A Limbiate pedone investito: è successo alle 2 della scorsa notte in via Marconi, il ferito è un uomo di 42 anni che è stato trasportato all’ospedale di Desio da una ambulanza della Croce d’argento, ha riportato contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per chiarire dinamicxa ed eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

A Cesano Maderno in via Selvetto oggi alle 14 pedone investito da un’automobile: a piedi era una donna di 52 anni che è stata soccorsa da una ambulanza e trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.

27112021