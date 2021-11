x

SARONNO – Nuova edizione per per il trofeo Scacchi Mils, organizzata dalla scuola Scacchi Saronno e dal Museo delle Industrie e del Lavoro saronnese e il patrocinio del Comune di Saronno. L’appuntamento è fissato per la prossima domenica 28 novembre, alle 14.30 nelle sale del Museo delle Industre e del lavoro saronnese, in via don Griffanti 45.

Si tratta della seconda edizione dell’evento, che presta attenzione a coinvolgere tutti i cittadini: diverse le categorie, infatti, che andranno a sfidarsi: i giovani dei Juniors, adulti, ma anche ipo o non-vedenti. A partecipare sono, dunque, invitati tutti i cittadini, al costo di 5 euro di quota partecipativa, che sarà devoluta alla scuola di scacchi; per ipo vedenti e non vedenti la partecipazione sarà gratuita.

Alle 18 le premiazioni dei vincitori delle diverse categorie.

(in foto: il museo delle industrie e del lavoro saronnese di via don Griffanti 45, nelle cui sale si svolgerà, domenica 28 novembre, la seconda edizione del torneo di scacchi)

