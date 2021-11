x

SOLARO – Dopo un anno di pausa dovuta all’emergenza sanitaria, torna la Babbo Run. L’edizione 2021, organizzata dall’assessorato comunale allo Sport in collaborazione con lo studio Seim di Solaro, si terrà domenica 12 dicembre con ritrovo alle 10 e partenza alle 10.30 da Villa Borromeo.

Il circuito, per una lunghezza complessiva di 6 chilometri, comprende anche un baby percorso dedicato ai più piccoli. Le iscrizioni si raccolgono sabato 11 dicembre dalle 9 alle 11 all’ufficio Cultura per quanto riguarda i gruppi e domenica 12 dicembre a partire dalle 9.30 per quanto riguarda i singoli. La quota di iscrizione è di 5 euro e comprende, per i primi 300, un cappello di Natale da indossare sul percorso. È necessario disporre di super green pass per partecipare.



La manifestazione prevede un gran finale con la consegna della letterina direttamente a Babbo Natale ed all’Elfo Tuttofare e all’arrivo una gustosa merenda a base di panettone, cioccolata e bibite. Al termine della corsa saranno premiati i primi tre gruppi più numerosi. Saranno presenti anche il banchetto dell’associazione Insieme per Fily ed i fotografi del gruppo Cogli l’attimo.



Dice Christian Talpo, assessore allo Sport: “Si parla sempre più spesso di mobilità sostenibile e crediamo che questo genere di eventi sia un incoraggiamento al movimento, ad avviare un’attività personale, anche senza essere agonisti o podisti, ma avvicinandosi gradualmente alla pratica sana e quotidiana. Per questo avere tre diverse corse sul nostro territorio è un vanto, oltre che un orgoglio ed una possibilità per tutti di conoscere e praticare la corsa. Ovviamente la Babbo Run aggiunge una componente di divertimento e di festa, legata al periodo natalizio, per questo lo ritengo un vero e proprio appuntamento di comunità da vivere tutti insieme. E per questo estendo da subito l’invito a tutte le associazioni sportive di Solaro che potranno iscriversi come gruppo e cercare di vincere i premi per i tre più numerosi”.

(foto di gruppo alla precedente edizione della Babbo Run)



