x

x

LIMBIATE – Sesta vittoria su sette match per la Pallavolo Saronno, che in trasferta a Limbiate contro lo ZeroQuattro Volley ha avuto la meglio in tre set. La formazione allenata da Igor Galimberti si porta quindi al secondo posto in classifica, a -3 dalla Rossella ETS Caronno Pertusella, grazie ai parziali di 25-15, 25-20, 25-22.

Sabato 4 dicembre alle 18:30 gli amaretti torneranno tra le mura amiche per affrontare la Polispostiva Besanese in quella che sarà l’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie B di volley maschile.