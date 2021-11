x

TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, 11′ giornata, domenica decisamente propizia alle formazioni locali.

Qui Tradate – Tradate corsara sul campo di Vedano Olona del San Michele, è finita 3-4 con doppietta tradatese del bomber Stefanazzi, e reti di Amato e Simone. Un risultato che fa molto bene alla classifica del Tradate, che è ora nel poker delle capoliste.

Qui Pro Azzurra – Tutto bene anche per l’altra squadra locale del girone, ovvero la Pro Azzurra Mozzate (che da questa stagione gioca le gare interne allo stadio di Tradate): vittoria 1-0 sul Cantello Belfortese, a decidere l’esito dell’incontro una rete di Forni. Il quale ha deciso l’esito del confronto con una zampata ad un minuto dal termine. Con la Pro in 10 per l’espulsione di Redaelli.

Pro Azzurra Mozzate-Cantello Belfortese 1-0

PRO AZZURRA: Airoldi, Chiarion, Redaelli, Bredice, Cicchetti, Terzi, Ahmed Gamal, Tutone (36′ st Di Simone), Kumah (36′ st Martucci), Loo Speziali (32′ st Forni), Pagani. A disposizione La Fata, Sinani, Nardi, Patti, Signorini, Sala. All. Ferrario.

CANTELLO BELFORTESE: Piovezan, Costa, Santillo (38′ st Da Pos), Silva (32′ st Scalamandrè), Cereti, Zaniboni, Calemme, Martini, Fontana (36′ st Candiloro), Carretta, Puddu (10′ st Ciss). A disposizione Bartolomei, Motta, Fabbro, Bianchi. All. Caporali.

Risultati: Antoniana-Jeraghese 1-1, Faloppiese Ronago-Luino 2-2, Nuova Fiamme Oro Ferno-Calcio Bosto 2-1, Pro Azzurra Mozzate-Cantello Belfortese 1-0, San Marco-Arsaghese 1-1, Valceresio Audax-Ispra 2-2, San Michele-Tradate 3-4. Classifica: Tradate, Ispra, Bosto e Valceresio Audax 22 punti, Pro Azzurra Mozzate 21, Arsaghese 20, Nuova Fiamme Oro Ferno 19, San Marco 13, Luino 12, San Michele e Faloppiese Ronago 10, Cantello 8, Jeraghese 5, Antoniana 3.

