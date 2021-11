Calcio, 2′ cat. 3 punti d’oro per la Pro Juventute

x

UBOLDO – Domenica 28 novembre alle 14.30 si è disputato il match Pro Juventute – Coarezza, sfida valida per la seconda categoria lombarda.

Su un campo pesante dovuto alla pioggia nelle precedenti ore il primo tempo vede partire meglio la squadra ospite capace di costruire delle azioni pericolose, in seguito è la Pro Juventute ad avere in mano il pallone da cui scaturisce una traversa colpita da Geron. Al 30′ da punizione calciata da Conchet, Morandi fa sponda per il bomber Colombo che non sbaglia e sigla la rete del vantaggio, 1-0.

Nel secondo tempo è sempre la Pro Juventute a fare la partita, difatti il Coarezza non riesce mai a raggiungere lo specchio della porta. I padroni di casa continuano ad attaccare e su un’azione offensiva arriva l’espulsione per somma di ammonizioni per il numero 6 Caprera. La sfida finisce 11 contro 10 sul risultato di 1-0.

PRO JUVENTUTE – COAREZZA 1-0

Pro Juventute: Caruana, Reda, Lonetto, Morandi, Venegoni, Conchet, Geron (43′ st. Panaia), Flores, Colombo (47′ st. Robbiani), Lauria (36′ st. Ossori), Ferrario (20′ st. Regalati). A disposizione: Camillo, Di Gennaro, Megoni, Frasson, Pittacis.

Coarezza: Franishta, Castiglioni, Galuppo (1′ st. Trivero), Giannini, Benincasa, Caprera, Diomande (45′ st. Pedrinazzi), Ceccarelli (48′ st. Molinari), Perseghin, Maglione, Fossati (27′ st. Capriglia). A disposizione: Spadon, La Manna, Burato, Beretta, Barbara. All: Cerri Roberto.

Foto (Festeggiamenti post vittoria della Pro Juventute)