x

x

MISINTO – Nell’undicesima giornata del campionato di seconda categoria si sfidano Misinto e Rovellese.

La partita inizia e le due squadre si studiano a vicenda. Il primo squillo arriva quando Mazzeo, su calcio d’angolo, salta più in alto di tutti e di testa porta avanti la sua squadra. Successivamente arriva il gol della Rovellese che non ci sta e riporta il risultato in parità. Più tardi arriva però il gol del 2 – 1 da parte del Misinto; Oddo, con assist di Romeo, scarta il portiere e segna a porta vuota. La partita continua e la squadra di casa vuole a tutti i costi mettere la partita in cassaforte: Oddo pennella una palla verso la porta e sbuca Mariniello che di testa porta il risultato sul 3 – 1. La partita finisce così e il Misinto si porta a casa tre punti su un campo non facile.

Misinto – Rovellese 3 – 1

MISINTO Bordonali, Spoleti (24′ st Bertazzoli), Mazzeo, Riva (35′ st Baldassare), Anzani (22′ st Franzoni), Ceron, Betti (42′ st Folla), Auricchio, Romeo, Mariniello. A disposizione Rioso, Peverelli.

ROVELLESE Franchini, Villa (34′ st Peterlini), El Kharsi, Franchini, Belaj, Grillo (45′ st Mignosi), Lauria, Fazzari, Vavassori (39′ st Palmulli), Sardella, Monti (39′ st Florcale). A disposizione Corradini, Asilahien, Ndao, Merlotti. All. Pagnin Giovanni.