Calcio 2’cat.I, Gerenzanese bloccata sul pari contro il Cassina Rizzardi

GERENZANO- Il match dell’undicesima giornata del campionato di Seconda Categoria nel Girone I tra Gerenzanese e Cassina Rizzardi termina con un pareggio per una rete a testa.

Nella prima frazione di gara la squadra ospite allenata da Maroni spinge maggiormente alla ricerca del goal del vantaggio, che trova con il tiro di Rimoldi che premia il Cassina Rizzardi.

Nella ripresa, però, la Gerenzanese entra in campo con uno spirito diverso e domina la partita e, dopo un quarto d’ora trova il goal del pari tramite un autogoal da parte degli ospiti. La squadra di Mister Pignatiello cerca anche la rete della vittoria, ma viene fermata dall’ottima difesa ospite.

Pareggio che in fin dei conti non sta stretto a nessuna delle due squadre.

Con questo pareggio la Gerenzanese sale al quinto posto a soli due punti dal Novedrate, quarto in classifica.

Gerenzanese-Cassina Rizzardi 1-1

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale, Restelli, Longoni (17′ p.t. Rimoldi), Gambino, Iacolare, Viola (14′ s.t. Franchi), Donadel (37′ s.t. Daga), Cattaneo (8′ s.t. Di Lio), Quici, Spitaleri (32′ s.t. Anafflouss). A disp: Girola, Boeri, Forliano, Rampoldi.

ALL. Pignatiello

CASSINA RIZZARDI: Belfiore, Conti, Barros, Mat. Rimoldi, Mar. Rimoldi, Tarsia (33′ s.t. Ouro), Vezzoli, Tarussio, Rasori (37′ s.t. Wereko), Castelli, Dal Bello. A disp: Acampora, Ferrati, Franze, Caccamo, Okland, Pelosi.

ALL. Pelosi.