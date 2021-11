x

ORIGGIO – Squadra ospite che, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 della scorsa giornata con la capolista, vuole tornare a vincere spaventando con diverse azioni l’Airoldi. La partita si sblocca allo scadere del primo tempo con la rete di Celotti a seguito di un contropiede causato da una disattenzione difensiva della squadra di casa.

Airoldi che però entra meglio nel secondo tempo e a soli 3 minuti dalla ripresa pareggia i conti con la rete di Dattolo su rigore fischiato a seguito di un fallo di Signo. Cogliatese che non si arrende e torna in vantaggio al 17’ del secondo tempo con Pascale che mette la palla in rete grazie ad un assist arrivato dopo un’azione meravigliosa di Celotti. Nonostante il vantaggio la squadra di trasferta continua ad attaccare e al 75’ accarezza la possibilità di chiudere la partita con la spizzata di testa di Murari che finisce di poco sopra la traversa.

Partita che non finisce mai con minuti di recupero infuocati durante i quali la squadra di casa, nonostante stesse giocando con un uomo in meno vista l’espulsione all’80’ del portiere Bianchi a seguito del fallo da ultimo uomo, manca di pochissimo il pareggio con un tiro che finisce a lato.

Gara quindi molto combattuta con un risultato che sta stretto all’Airoldi che poteva benissimo portarsi a casa un punto e allontanarsi dalla zona retrocessione.

La Cogliatese ha ricordato con un minuto di silenzio e il lutto al braccio per Cristian Sportolloni viceallenatore scomparso in un incidente stradale provocato da un malore a Figino Serenza

Aldo Falgares

POL. AIROLDI – Asd COGLIATESE 1-2

AIROLDI: Bianchi, Colombo, Bianchi, Passer(27’ st Guerrini), Duva, Signo, Iannaccone(6’ st De Feudis), Dattolo, Tricarico(5’ st Pista), Butti(31’ st Castelli), Macchi(26’ st Giudici). A disposizione: Altimari, Valentino. All. Rospetti

COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Roncalli, Manno(43’ st Chiari), Pastore, Saleri, Zappa(5’ st Quici), Murari, Pietricola(1’ st Pascale), Pecin, Celotti(23’ st Ventrella)(43’ st Veronese). A disposizione: Borgonovo, Messina, Bolis. All. Basilico

Marcatori: Celotti (C) 45′ pt, Dattolo (A) 3′ st, Pascale (C) 17′ st