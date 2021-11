x

LIMBIATE – Pari interno del Dal Pozzo contro la Legnanese: ai gialloverdi non basta il gol del “solito” Dezio; il tutto per la decima giornata di andata in Terza categoria. Queste le scelte di mister Borgatti del Dal Pozzo: Arrighi, Schembri, Osculati, Daga, Brizzo, Nardo, Borghi, Borgatti (capitano), Defendenti, Dezio, Riccardi. A disposizione: Pirotta, Sartorio, Manconi, Menozzi, La Mura, Raphael, Ndao Saliou.

La cronaca – Nei primi dieci minuti più brillante la Legnanese mentre per vedere un’azione degna di nota del Dal Pozzo bisogna attendere il 18′: cross di Borgatti per Riccardi che colpisce di testa, il tuo tentativo è parato dal portiere della Legnanese. Al 25’ Borgatti arpiona un pallone, filtrante pennellato per Dezio sul filo del fuorigioco, a tu per tu il “cecchino” non sbaglia: 1-0. Al 33’ ancora un ispirato capitan Borgatti pesca con una palla alta Borghi dentro l’area a pochi passi dal portiere ospite ma il suo colpo di testa esce a lato. Gol sbagliato, gol subito, dura lex sed lex: azione sulla sinistra della Legnanese, cross di mancino non preciso che però beffa Arrighi andando a sbattere sul palo, la palla danza sulla linea e infine entra: 1-1. Nella ripresa al 49′ conclusione di Dega fuori misura, al 60′ è invece la Legnanese a sfiorare l vantaggio con una conclusione di testa.

(foto: pubblico come sempre numeroso al centro sportivo di Villaggio Sole a Limbiate per assistere alla gara interna del Dal Pozzo)

28112021