Calcio Aurora-Fbc Saronno, parla Vernocchi

CERRO MAGGIORE – Era per certi versi uno “spareggio” per il secondo posto e l’ha vinto il Fbc Saronno, questo il verdetto della gara di questo pomeriggio a Cerro Maggiore contro i locali dell’Aurora Cmc Uboldese, la nuova realtà calcistica nata quest’estate. E’ finita 2-0 per i biancocelesti.

E non è contento di come è andata e di cosa ha visto in campo Simone Vernocchi, giocatore dell’Aurora Cmc Uboldese: “Sinora, pur fra qualche alto e basso, siamo stati complessivamente in crescendo. Però settimana scorsa avevamo fatto regoli mentre oggi abbiamo trovato un Saronno molto ben preparato, come ci aspettavamo, e che ha meritato di vincere la partita. Bisogna subito ripartire. Siamo da playoff? L’obiettivo vero è fare bene, e crescere sia come gruppo e come persone. In generale, per quanto visto sinora in questa stagione, sono contento di quello che stiamo facendo e di fare parte di questa squadra”.

28112021