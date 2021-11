Calcio Aurora-Fbc Saronno, Scaccabarozzi racconta il suo eurogol

x

CERRO MAGGIORE – Che gol per Andrea Scaccabarozzi: quasi dalla linea di fondo, dall’altezza della bandierina, con tiro direttamente in rete sul palo lontano: è stato lui a chiudere anticipatamente i conti con l’Aurora Cmc Uboldese questo pomeriggio, portando il Fbc Saronno sullo 0-2. Un “eurogol”, che d’altra parte non è stato frutto del caso: “Il portiere aveva il sole contro, e allora ci ho provato – confida il giocatore dei biancocelesti – ed è andata bene. L’ho cercato”. Prosegue Scaccabarozzi, parlando dell’Aurora: “Avversario difficle ma dopo la brutta prestazione di settimana scorsa contro l’Union Villa Cassano ci siamo riscattati alla grande”.

Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore Simone Vernocchi dell’Aurora Cmc Uboldese con le sue valutazioni sull’incontro e sulle prospettive della compagine di Cerro e Uboldo, raccolte sempre a fine gara questo pomeriggio; e la cronaca play by play dell’incontro che è stato giocato allo stadio di Cerro Maggiore.

Matteo Romanò

28112021