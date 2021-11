Calcio Aurora-Fbc Saronno, Taroni: “Contento della vittoria, preoccupato del ritorno al Colombo Gianetti”

x

CERRO MAGGIORE – L’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, avrebbe tutte le ragioni per essere soddisfatto, dopo la bella vittoria della domenica pomeriggio sul campo dell’Aurora Cmc Uboldese, 2-0. Ma il tecnico non nasconde la sua preoccupazione per il prossimo futuro: “Stavolta eravamo in trasferta, abbiamo giocato a calcio ed abbiamo vinto. Ora si torna a casa, ma allo stadio di Saronno non è possibile. Per giocare a calcio serve un pallone ed un campo da gioco, ed a Saronno manca questo secondo “particolare”.

Insomma, un Taroni che oggi a fine partita ci è andato giù duro, pensando ai prossimi e decisivi appuntamento casalinghi del Saronno oggi da solo al secondo posto della classifica. Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore Simone Vernocchi dell’Aurora Cmc Uboldese con le sue valutazioni sull’incontro e sulle prospettive della compagine di Cerro e Uboldo, raccolte sempre a fine gara questo pomeriggio; l’intervista al saronnese Andrea Scaccabarozzi; e la cronaca play by play dell’incontro che è stato giocato allo stadio di Cerro Maggiore.

