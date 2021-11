x

VENEGONO SUPERIORE – Delusione nel finale per la Varesina, raggiunta in pieno recupero da un gol di Tartaglione, nel derby contro il Gavirate. Una vera doccia fredda per i ragazzi di mister Spilli che erano riusciti a sbloccare il risultato con un rigore trasformato da Poesio a metà ripresa. Non è bastato: a tempo scaduto Tartaglione si trova a tu per tu con Spadavecchia e non si fa pregare, lo trafigge con un rasoterra.

Varesina-Gavirate 1-1

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira (19’ pt Bellacci e dal 5’ st Tomasini), Bernardi, Sarr, Poesio, Deodato, Gregov, Schieppati, Kate, Tripoli (39’ st Marcaletti). A disposizione Castelli, Essan, Contini, Caffi, Sali, Gottardi. All. Spilli.

GAVIRATE: Oniscodi, Pescara, Broggini, Castelli (35’ st Mondoni), Morello (45’ st Giannuzzi), Incarbone (20’ st Lanzo), D’Amico, De Roma (20’ st Tartaglione), Besirevic, Miele, Lercara. A disposizione: Migliorati, Sinicco, Gardoni, Bregnaj, Piras. All. Caon.

Arbitro: Saffioti di Como (Fantini di Busto Arsizio e Tonti di Brescia).

Marcatori: 18’ st Poesio (V) rig., 50′ st Tartaglione (G).

