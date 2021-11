x

CERRO MAGGIORE – Primo tempo più equilibrato, nel secondo il Fbc Saronno ha preso le redini e legittimato il successo, segnando due bei gol. E’ finita così la sfida da zone alte della classifica del campionato di Promozione, 11′ giornata, fra Aurora Cmc Uboldese ed i biancocelesti, che vincendo è adesso solo al secondo posto della graduatoria.

La cronaca – Primo tempo a viso aperto, con diversi ribaltamenti di fronte ma poco lavoro per i portieri, nella ripresa al 8′ assist di Bonizzi in area per Milazzo che con un rasoterra sigla il vantaggio saronnese. Al 14′ vera impresa di Scaccabarozzi, gol direttamente su punizione da fondo campo quasi alla bandierina, con la sfera che entra in prossimità dell’incrocio dei pali lontano e poi nessun rischio per il Saronno.

Risultati e classifica – Accademia Inveruno-Universal Solaro 1-3, Amici dello sport-Solese 2-2, Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 0-2, Besnatese-Meda 3-3, Gallarate-Castello Cantù 2-1, Lentatese-Solbiatese 0-6, Union Villa Cassano-Morazzone 0-1, Valle Olona-Olimpia 1-0. Classifica: Solbiatese 239 punti, Fbc Saronno 22, Besnatese e Castello Cantù 19, Morazzone 18, Lentatese e Aurora Cmc Uboldese 17, Meda 16, Valle Olona 14, Accademia Inveruno e Gallarate 12, Amici dello sport 11, Solese 10, Olimpia e Universal Solaro 9, Union Villa Cassano 7.

Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore Simone Vernocchi dell’Aurora Cmc Uboldese con le sue valutazioni sull’incontro e sulle prospettive della compagine di Cerro e Uboldo, raccolte sempre a fine gara questo pomeriggio; l’intervista al saronnese Andrea Scaccabarozzi; e la cronaca play by play dell’incontro che è stato giocato allo stadio di Cerro Maggiore. E l’analisi dell’allenatore saronnese Niccolò Taroni.

Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 0-2

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Bartucci, Valenzano, Bortignon (25’ st Banfi), Calini (34’ st Schulz), Maiorano, Vernocchi (40’ st Alberti), Niesi, D’Ascanio (34’ st Geron), Besati, Maugeri. A disposizione Bottancin, Copreni, Moneta, Busatto, Conforti. All. Gilardengo.

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Torriani, Vanzulli, Ballabio, Scaccabarozzi (46’ st Nocciola), Bonizzi, Pieri (20’ st Ferrari), Maggiore, Iacovelli, Milazzo (38’ st Galli). A disposizione Pastore, Stevanin, Bernello, Gibertoni, Legnani, Spinelli. All. Taroni.

Arbitro: Traversi di Brescia (Ardesi di Brescia e Jaaouani di Brescia).

Marcatori: 8’ st Milazzo (S), 14’ st Scaccabarozzi (S).

(foto: alcune fasi del match)

28112021