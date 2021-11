x

INVERUNO – Buona la prima per mister Broccanello sulla panchina giallorossa, prestazione di alto livello che porta alla seconda vittoria stagionale per i solaresi che possono rialzare la testa e lasciare l’ultimo posto in classifica.

Gara a senso unico dominata dal Solaro che si impone 1-3 in casa dell’Inveruno; ospiti in avanti fin dalle battute iniziali ma i gol arrivano solo a metà del primo tempo: al 26′ è Giglio a sbloccare il risultato in favore degli ospiti, passano pochi minuti e al 31′ è ancora Giglio a trovare la via del gol sfruttando un errore della difesa milanese; rete che abbatte l’Inveruno e manda i solaresi negli spogliatoi con il doppio vantaggio.

Nella ripresa continua il dominio degli ospiti che trovano la terza rete grazie alla magia di Fioroni al 8′ che in rovesciata supera Pandini; al 15′ l’Inveruno accorcia le distanze con Savarese che segna su punizione ma non basta.

Accademia Inveruno – Universal Solaro 1-3

ACCADEMIA INVERUNO: Pandini, Orlando, Ambroso, Frigerio L. (1’ st Martini), Vago, Frigerio Fi., Mariutti (38’ pt Micciche), Lepori, Li Sacchi, Medici (10’ st Pelosi), Savarese (10’ st Binaghi), Frattini. A disposizione: Frigerio Fa., Rossi, Notareschi, De Cao. Allenatore: Grassi

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Franco, Greco, Franzoni, Baglio, Somaini (39’ st Capelli), Decarlo, Giglio (39’ st Livelli), Bottan (28’ st Di Patria), Fioroni (32’ st Miculi). A disposizione: Gambino, Cetti, Esopi, Rotiroti, Capelli, Livelli, Di Patria, Miculi, Leoncini. Allenatore: Broccanello

Marcatori: pt: Giglio 26’ (S), Giglio 31’ (S) st: Fioroni 8’ (S), Savarese 15’ (A)