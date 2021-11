x

x

TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Ad oggi, a Turate, abbiamo 25 casi di persone positive al covid-19 (8 nuovi casi nell’ultima settimana). Nonostante la diffusione del contagio in Lombardia sia in aumento, a Turate i casi sono in diminuzione rispetto a settimana scorsa (-10). È comunque molto importante alzare la soglia di attenzione e non dimenticarci mai: mascherine, distanziamento, lavaggio frequente delle mani, aerare i locali, evitare le situazioni di inutile esposizione al rischio.

Questa settimana purtroppo è deceduto un turatese che si era ammalato di Covid. Ai familiari mando le mie condoglianze in questo triste momento che stanno vivendo.

I turatesi vaccinati sono il 95,53% degli over 16. Ricordo che al 18 novembre 2020 avevamo 251 casi e al 28 novembre 2020 avevamo 201 casi. Come al solito, ognuno tiri le proprie conclusioni.

Il sindaco Alberto Oleari

(foto: il Municipio di Turate)

28112021