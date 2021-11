x

ROVELLO PORRO / COGLIATE / SOLARO – Questa mattina alle 10.55 Rovello Porro, in via Dante, è stato investito un ciclista: sul posto automedica e ambulanza della Croce rossa, il paziente non ha comunque riportato gravi lesioni.

Oggi alle 19.20 a Cogliate lungo la provinciale 133 intervento dei carabinieri della Compagnia di Desio e di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca dopo uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta. A restare ferito il centauro: un uomo di 52 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie, ma non è apparso in pericolo di vita.

La scorsa notte alle 4 auto fuori dalla carreggiata a Solaro: è successo in via Conciliazione e sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho è arrivata una ambulanza della Croce viola che ha soccorso il conducente, un ragazzo di 21 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi ferite. Da chiarire la dinamica del sinistro e l’entità dei danni.

28112021