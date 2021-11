x

TRADATE – Giornata impegnativa per le squadre dei vigili del fuoco di Tradate, in mattinata sono stati allertati per un incidente stradale in via Cervino, in città. Un mezzo agricolo, carico di legna da ardere, si è ribaltato in curva.

Nel pomeriggio, la squadra dei pompieri tradatesi è stata quindi impegnata su uno sbloccaggio ascensore in centro Tradate.

Mentre in serata, i vigili del locale distaccamento, sono stati allertati per un incidente stradale in località Pianbosco. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale ribaltandosi in via Kennedy sulla strada provinciale 2 nel comune di Venegono Superiore. Poco dopo, la stessa squadra, è intervenuta su un secondo incidente stradale sempre a Venegono, ma Inferiore, anche in quel punto un tratt della provinciale 2. In tutti gli interventi della giornata gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

