SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Un bellissimo en plein per le formazioni locali impegnate nel campionato maschile di volley serie B. La Pallavolo Saronno ha vinto in trasferta il derby contro la matricola Limbiate. Sesta vittoria su sette match per la Pallavolo Saronno, che in trasferta a Limbiate contro lo Zeroquattro Volley ha avuto la meglio in tre set. La formazione allenata da Igor Galimberti si porta quindi al secondo posto in classifica.

Missione compiuta anche per la capolista Rossella Caronno che davvero non perde un colpo. La Rossella Ets Caronno Pertusella di Claudio Gervasoni infatti vince contro la FitPrime Bresso e si conferma in testa alla classifica a +3 su un tris di inseguitrici composto da Scanzorosciate, Pallavolo Saronno e Malnate. I gialloblù hanno conquistato il successo numero sette di fila con un netto 3-0. Insomma, un sabato decisamente brillante per saronnesi e caronnesi impegnati in serie B.