Ceriano Laghetto, Villa Rita riparte con tombola e pranzi sociali

CERIANO LAGHETTO – Anche il centro diurno “Villa Rita” sta cercando di tornare, lentamente alla normalità, con la ripresa di tutte le attività ricreative per anziani e pensionati. Il bar del centro è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 19, escluso il mercoledì, riservato al gioco della tombola per le donne dalle 14.30.

“Stiamo cercando di tornare alla normalità ma si fa molta fatica, i frequentatori sono ancora pochi” spiega la presidente del Centro diurno Terza età, Loretta Cedrini. La scorsa settimana è stato organizzato un pranzo speciale con uno dei piatti tipici della tradizione lombarda, la trippa, che ha richiamato un buon numero di appassionati. Prossimo appuntamento a tavola il 12 dicembre, con la specialità di asino e polenta (le prenotazioni si raccolgono direttamente in Villa Rita). “Da parte nostra c’è il massimo impegno a cercare di ricreare quell’ambiente famigliare e accogliente in cui tutti gli anziani possono trascorrere qualche ora in compagnia, trovando quel buonumore che aiuta a star meglio”aggiunge la presidente.

“Anche questo servizio ha ricominciato la propria attività, seppure con tutte le giuste cautele del caso – sottolinea l’assessore comunale ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – Il centro Villa Rita rappresenta da sempre un’occasione di svago, ma anche un momento importante di socialità per la popolazione anziana di Ceriano e ci auguriamo che torni ad essere frequentato con sempre maggiore assiduità”. Gli spazi sono ampi e tali da garantire il giusto distanziamento e da parte del consiglio di gestione c’è la massima attenzione al rispetto delle prescrizioni per farne un luogo sicuro.

29112021