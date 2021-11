x

x

SARONNO – Parlando a Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese di piazza Libertà, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in città. “A Saronno i numeri sono in aumento, lunedì scorso c’erano 86 positivi mentre oggi sono 102, dunque +16 in una settimana. Per fortuna non c’è stato alcun decesso”. ha riepilogato il primo cittadino.

Il sindaco ha anche fornito la suddivisione per fasce d’età dei saronnesi attualmente positivi: “Spicca il fatto che ben 33 siano dei minorenni, under 18, e solo 18 sono over 60. Una circostanza che dovrebbe fare riflettere genitori, giovani e ragazzi. E sono numeri che dovrebbero invitarci al rispetto rigoroso delle misure anti-covid”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

29112021