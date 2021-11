x

SARONNO – “La società Fbc Saronno 1910 è lieta di annunciare l’ingresso nel suo organigramma di Giuseppe Cannella con il ruolo di direttore generale, la società dando il benvenuto a Giuseppe gli augura buon lavoro”. Questa la nota del club biancoceleste del presidente Simone Sartori, che dunque prosegue il proprio impegno per strutturarsi ed organizzarsi sempre al meglio in questa stagione agonistica ed in prospettiva futura. Cannella, da sempre nel mondo del calcio, negli anni scorsi era stato direttore sportivo alla Caronnese in serie D.

Risultati ultimo turno, 11′ di Promozione, e classifica – Accademia Inveruno-Universal Solaro 1-3, Amici dello sport-Solese 2-2, Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 0-2, Besnatese-Meda 3-3, Gallarate-Castello Cantù 2-1, Lentatese-Solbiatese 0-6, Union Villa Cassano-Morazzone 0-1, Valle Olona-Olimpia 1-0. Classifica: Solbiatese 239 punti, Fbc Saronno 22, Besnatese e Castello Cantù 19, Morazzone 18, Lentatese e Aurora Cmc Uboldese 17, Meda 16, Valle Olona 14, Accademia Inveruno e Gallarate 12, Amici dello sport 11, Solese 10, Olimpia e Universal Solaro 9, Union Villa Cassano 7.

(foto: da sinistra, Simone Sartori con Giuseppe Cannella)

