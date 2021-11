x

SARONNO / SOLARO – Oggi a Saronno pedone investito in via San Francesco: l’allarme è stato dato da alcuni passanti alle 12.50 e sul posto, vicino all’incrocio con via Randaccio, è accorsa una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia ed una ambulanza del Sos Malnate che già si trovava nelle vicinanze. Ad essere soccorsa una donna di 39 anni: non è apparsa in gravi condizioni e comunque è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata e per gli accertamenti del caso.

In precedenza sempre a Saronno, alle 11.45, intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorere un uomo vittima di un malore, in via Padre Reina. Anche per lui nulla di grave, tanto che non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale.

Oggi alle 7.40 in via per Limbiate a Solaro intervento di carabinieri, polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorere un ragazzo di 34 anni caduto dalla motocicletta: è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato lesioni e contusioni varie, non è in pericolo di vita.

(foto archivio)

29112021