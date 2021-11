x

SARONNO – “Il sindaco non può intervenire sulle modalità di gestione dei prenotazione dell’hub vaccinale. Sono attività che gestiscono Ats e Regione e malgrado le tante segnalazioni che ci arrivano non possono risolvere il problema”.

Così stamattina il sindaco Augusto Airoldi facendo il punto della situazione covid ha parlato delle tante segnalazione “al telefono, al mio ufficio e anche sui social e su messager” che gli arrivano dai saronnesi per le difficoltà a trovare uno slot libero all’hub vaccinale saronnese allestito all’ex scuola Pizzigoni di via Parini.

“Purtroppo malgrado tutto l’impegno e le risorse che l’Amministrazione sta mettendo in questo momento per sostenere l’hub non c’è modo per il primo cittadino di intervenire sul fronte delle prenotazioni, non è possibile chiedere di attivare delle modalità che privigino i saronnesi per gli slot disponibili all’hub”.

E ha concluso: “Mi rendo conto che è un problema che tocca molti cittadini che vorrebbero giustamente utilizzare l’hub più comodo e vicino ma purtroppo al momento non ci sono modalità di intervenire”.