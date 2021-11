x

x

SARONNO – “In vista delle prossime importanti partite di campionato casalinghe di Promozione e la loro stretta vicinanza, visto il protrarsi dei problemi al manto erboso dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi e l’impossibilità di sistemazione in tempi stretti, la società Fbc Saronno 1910 si trova suo malgrado costretta a valutare la possibilità di giocare su altri campi le partite interne future, a partire dal match casalingo di domenica prossima contro il Valle Olona”. Lo fa sapere, con una nota, il club del presidente Simone Sartori.

Avvisano dal Fbc Saronno: “Informiamo i nostri tifosi che forniremo tempestivamente volta per volta notizie relative al campo su cui disputeremo le nostre partite casalinghe. Certi di una comprensione da parte loro, capendo il disagio di dover seguire le gare casalinghe lontane dal Colombo Gianetti e da Saronno, siamo certi che non mancherà il loro supporto che è sempre stato caldo, vicino e continuo nei confronti del Fbc”.

Durante l’estate si era guastato il sistema automatico di irrigazione, e si erano registrati gravi danni al manto erboso. Poi le opere di sistemazione eseguite dal Comune, proprietario della struttura, nel mese di settembre ed ottobre non si sono purtroppo rivelate risolutive anche a causa di una “invasione” di lombrichi, che hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Nella stagione ufficiale sinora si è giocato allo stadio solo due volte, l’ultima dieci giorni fa quando il Fbc Saronno ha perso contro l’Union Villa Cassano su un campo davvero “impossibile”. In queste ore nuove verifiche, che hanno evidenziato una situazione ancora estremamente precaria, tanto da indurre il Saronno a guardarsi attorno in vista dei prossimi impegni.

Il calendario propone Fbc Saronno-Valle Olona domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre Fbc Saronno-Meda, e Fbc Saronno-Olimpia domenica 12 dicembre.

Risultati ultimo turno, 11′ di Promozione, e classifica – Accademia Inveruno-Universal Solaro 1-3, Amici dello sport-Solese 2-2, Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 0-2, Besnatese-Meda 3-3, Gallarate-Castello Cantù 2-1, Lentatese-Solbiatese 0-6, Union Villa Cassano-Morazzone 0-1, Valle Olona-Olimpia 1-0. Classifica: Solbiatese 239 punti, Fbc Saronno 22, Besnatese e Castello Cantù 19, Morazzone 18, Lentatese e Aurora Cmc Uboldese 17, Meda 16, Valle Olona 14, Accademia Inveruno e Gallarate 12, Amici dello sport 11, Solese 10, Olimpia e Universal Solaro 9, Union Villa Cassano 7.

Proprio oggi il Fbc Saronno ha presentato il nuovo direttore generale Giuseppe Cannella.

(foto: lo stadio Colombo Gianetti di Saronno)

29112021