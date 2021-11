x

SARONNO – Primo turno di Coppa Lombardia con l’Az Robur Saronno che ha affrontato e battuto il Turbigo, 72-57. “Bravi i ragazzi che si prendono una pausa dal campionato e vincono in casa era la prima gara di questa nuova competizione. Mettiamo presto il turbo e non ci voltiamo più indietro” il commento dei dirigenti roburini.

In evidenza uno scatenato Tresso, che ha realizzato 18 punti. Quasi altrettanto bene ha fatto Quinti che ha ottenuto un bottino personale di 15 punti. Il tutto per un Saronno apparso decisamente pimpante e che non si è distratto neppure in questa occasione, ottenendo così un successo decisamente ampio, in un incontro dall’esito mai in discussione.

Il tabellino: Tresso 18, Quinti 15, Cozzoli 10, Motta 8, Marusic 7, Politi 6, De Capitani 4, Pellegrini 4, Banfi, Cova.

(foto archivio: azione di gioco dell’Az Robur Saronno al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, in occasione di un precedente match)

30112021