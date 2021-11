x

x

SARONNO – “La mozione presentata in consiglio comunale a sostegno del commercio saronnese non era affatto una mozione di sfiducia al sindaco Airoldi, ma la sua stessa maggioranza l’ha trasformata quantomeno in un messaggio di avvertimento per un drastico cambio di rotta”.

Inizia così la nota della Lega in merito a quanto accaduto nell’ultima seduta del consiglio comunale quando la maggioranza si è sfaldata sull’emendamento presentato da Marta Gilli.

L’obiettivo della Lega è stato dunque raggiunto, anche se la mozione è stata ritirata dai proponenti dopo che una parte della maggioranza aveva tentato, con un barbatrucco degno della vecchia politica, di stravolgerne il senso e renderla una incensazione referenziale del proprio invisibile operato.

Tutta la minoranza ed un terzo della maggioranza hanno detto, col voto palese, che l’amministrazione non sta facendo abbastanza -o non sta facendo nulla- per il comparto del commercio.

La maggioranza sostiene che la mozione non contenesse alcuna proposta a favore del rilancio del commercio. Ci limitiamo a ricordare due cose: quanto fatto di concreto dall’amministrazione Fagioli e quanto sostenuto in ogni circostanza dai vincitori delle elezioni 2020.

A favore del commercio saronnese:

apertura parziale della ZTL

pannelli informativi per parcheggi e posti auto disponibili

gestione autonoma del DUC da parte dei commercianti, senza imposizioni della politica

riqualificazione aree dismesse

revisione concessione e canone dehors (sia pre-Covid che durante la pandemia)

eventi in piazza in ogni stagione dell’anno (ad esempio R-estate a Saronno con Suonami!, selezioni Miss Italia)

riqualificazione piazza mercato e riorganizzazione vie del mercato centrale

posa di quadretti di alimentazione elettrica nei punti strategici per favorire eventi di piazza

redazione ed approvazione nuovi regolamenti per il commercio

istituzione Tavolo eventi, per una concertazione comune dell’organizzazione delle manifestazioni e degli eventi in città

Bandi e finanziamenti da Regione Lombardia per lo sviluppo del commercio cittadino

Sportello SUAP completamente digitalizzato per una migliore gestione delle pratiche

I vincitori delle elezioni 2020, attuali amministratori e maggioranza in carica, rinfacciano in ogni occasione – sindaco in testa – che la Lega è stata sonoramente sconfitta e non ha titolo per esporre le proprie opinioni. Ebbene adesso ci chiedono di collaborare per proporre idee a loro che non ne hanno neppure una? PD, [email protected] e lista Airoldi non sanno fare altro che guardare al passato, chiedere aiuto e suggerimenti ai cittadini e alla minoranza.

Caro sindaco Airoldi, il vostro programma è una scatola rivestita di parole vuote e non contiene nemmeno i famosi dieci sogni di Porro.