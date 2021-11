x

x

ORIGGIO – Grave incidente la scorsa notte sull’autostrada dei Laghi, la A8, nella zona fra i confini comunali di Origgio e Cerro Maggiore: si è ribaltata una automobile che procedeva in direzione sud e dunque verso il bivio con la A9. Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti in transito, alle 22 sono accorsi i mezzi di soccorso, con i vigili del fuoco e la polizia stradale anche una ambulanza del Sos Uboldo e due della Croce rossa oltre all’automedica proveniente da Varese. Ad avere avuto bisogno di cure mediche sono state le cinque persone a borso del mezzo, fra i 27 ed i 47 anni; alcuni di loro hanno riportato lesioni e contusioni varie ma solo una è apparsa in gravi condizioni.

La polstrada ha provveduto a deviare il traffico sulle corsie più lontane, per fare in modo che i soccorsi si svolgessero in tutta sicurazza e quindi ha effettuato i rilievi del sinistro, per chiarire la dinamica. Ingenti i danni materiali alla vettura.

30112021