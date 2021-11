x

SOLARO / LOMAZZO – Nel ardo pomeriggio odierno, alle 19.40, tamponamento a catena sulla Milano-Monza, in quel tratto via Roma di Solaro, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Fornace. Sul posto l’intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate, è stata soccorsa una donna di 36 anni, non è grave. L’incidente si è verificato in un momento in cui il traffico è ancora intenso, ed ha causato rallentamenti.

A Cogliate la scorsa notte alle 0.20 intervento della Croce bianca e dei carabinieri in via Manzoni per un uomo di 52 anni che stava male: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno, per nulla comunque niente di particolarmente grave.

Questa mattina alle 10.25 tamponamento fra due automobili in via Monte Generoso a Lomazzo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri della Compagnia di Cantù e l’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco, Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, un uomo di 68 anni ed uno di 67 anni, che sono stati trasportato all’ospedale canturino, non hanno comunque riportato gravi conseguenze.

