SOLARO – In occasione della Giornata nazionale degli alberi, ricorrenza del 21 novembre, i bambini della scuola dell’infanzia di via Cinque giornate hanno potuto assistere alla piantumazione degli alberelli donati al Comune di Solaro dal Parco delle Groane. L’evento avrebbe dovuto tenersi inizialmente lunedì mattina, ma per questioni meteo è stato spostato a venerdì, senza però mutarne lo spirito o la partecipazione. Il Comune di Solaro ha ricevuto la donazione del Parco delle Groane ed ha contattato la dirigenza scolastica per coinvolgere gli alunni solaresi in questo progetto ambientale.

I bambini hanno affrontato la tematica per tutta la settimana insieme con le educatrici ed hanno creato delle piccole opere che ricordassero l’evento. Durante la mattinata hanno ascoltato le filastrocche e le poesie selezionate dal Parco delle Groane ed hanno cantato tutti insieme la canzone dell’albero, mentre assistevano alla piantumazione eseguita dagli operai del Comune.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Come primo anno abbiamo pensato di interessare la scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate, con i piccoli abbiamo letto poesie, cantato una canzone ed alla fine abbiamo donato i gadget del Parco delle Groane che ringraziamo per la preziosissima iniziativa; abbiamo voluto lasciare loro ricordi positivi di un evento che intendiamo ripetere ogni anno. Inutile parlare dell’importanza degli alberi per la nostra comunità ed in genere per l’ambiente, ma sono proprio ricorrenze come questa che aiutano a trattare la tematica con le future generazioni, in modo che loro stessi possano essere il veicolo del messaggio nelle loro famiglie e nella loro crescita”.

