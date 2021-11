x

SARONNO – “Le segnalazioni apparse sulla stampa a proposito dello stato del manto erboso del campo sportivo Colombo richiedono precisazioni da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Così l’assessore al Verde Franco Casali in una nota del comune che prosegue “La bruciatura estiva dell’erba ascrivibile ad una stagione molto secca e al concomitante malfunzionamento dell’impianto di irrigazione, probabilmente dovuto al lungo fermo causa Covid, hanno richiesto un intervento da parte dell’amministrazione comunale che ha incluso una semina completa del manto erboso, e la regolare bagnatura tramite un impianto di irrigazione revisionato. Sono poi seguiti interventi di taglio e rullatura per portare l’impianto allo stato attuale in cui l’erba ricopre regolarmente il terreno.

Nel recentissimo sopralluogo del 16 novembre, a cui eravamo presenti io e l’assessore allo Sport Gabriele Musarò, è stata constatata la corretta ricrescita dell’erba ma anche la necessità di interventi per rimuovere i coni di terra formati dai lombrichi particolarmente numerosi per il clima mite e costantemente umido, cui far seguire i successivi tagli e rullatura. Questo intervento è stato sinora limitato al solo taglio a causa delle piogge e la conseguente umidità del terreno. Sono programmati in questi giorni gli interventi concordati in sede di sopralluogo e altri specifici finalizzati a prevenire la risalita in superficie dei lombrichi”.