SARONNO – Fiore all’occhiello dell’Amministrazione Airoldi, l’hub vaccinale di via Parini a Saronno non somministra solo le dosi anti-covid ma da qualche tempo anche il vaccino contro l’influenza, in collaborazione con diversi medici di base saronnesi.

Soddisfatto il sindaco Augusto Airoldi (qui durante una visita all’hub con la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti): “Siamo arrivati a 3.500 vaccinazioni somministrate. Bisogna prenotarsi tramite il proprio medico, se ha aderito alla possibilità di venire all’hub a somministrarle”.

Intanto per quanto riguarda i vaccini anti-covid, si è superato il traguardo delle 100 mila dosi, non solo ai saronnesi ma pure agli abitanti nel circondario.

30112021