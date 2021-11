x

SARONNO – Da oggi online debutta il calendario dell’Avvento de ilSaronno. Ogni giorno sul nostro calendario biancoceleste (DISPONIBILE QUI O NEI BANNER NATALIZI SPARSI SUL SITO) potrete aprire una casellina che vi porterà un passo più vicino al Natale ma soprattutto vi permetterà di concedervi un tuffo negli scorci, nelle suggestioni e nei Natali passati di Saronno.

Dietro ad ogni casellina c’è infatti una poesia di Giuseppe Radice, notissimo poeta saronnese, che ci ha concesso si scegliere le più intense dal volume Freguj de Natal pubblicato nel 2012. “Con le immagini tratteggiate da Radice attenderemo il Natale rivivendo, nebbioni e nevicate, tradizioni e ricorrenze”

L’iniziativa è stata resa possibile da Enrico Cantu assicurazioni che ancora una volta ha voluto sostenere ilSaronno in un nuovo progetto “con tutta la lungimiranza e l’attenzione che ormai da diversi anni ha per la nostra testata e per l’intera città”.

Un grazie anche a chi si è speso in prima persona inserendo tutte le poesie dimostrando una buona dose di attenzione e di cura.

Un ultimo grazie a tutti voi lettori de ilSaronno che a caccia di novità e notizie nella frenesia del mese di dicembre tra un acquisto e una commissione vi regalerete un po’ di atmosfera natalzia piena di saronnesità.