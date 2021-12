x

x

SARONNO – Palloncini gialli, tanti clienti ma nessun assembramento. Così stamattina ha debuttato in città il nuovo supermercato Tigros realizzato in via Miola nell’ex Cantoni 2. E’ il settantesimo punto vendita dell’Azienda, che si inserisce nel processo di evoluzione, ammodernamento e presenza nel territorio della catena varesina.

Tanti i saronnesi che hanno deciso di andare a curiosare tra gli scaffali anche attirati dalle offerte ad hoc realizzate per l’inaugurazione. Buona prova anche per la viabilità intorno alla struttura, che ha retto bene sia il momento dell’apertura sia quello della pausa pranzo dove complice la presenza del ristorante “Il Buongusto” si è concentrata l’affluenza, e per il parcheggio dove trovano posto anche 6 postazioni di ricarica per auto elettriche.

Il nuovo punto vendita sarà apertop dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.

Tigros è una azienda varesina nata nel 1979 e presente con 70 supermercati nelle province di Varese, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia. L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare il servizio Tigros Drive nel 2014 che prevede il ritiro della spesa fatta online nei punti vendita senza costi aggiuntivi. Nel 2016 si è aggiunto il servizio Tigros @Casa come risposta alle nuove esigenze delle persone in termini di risparmio di tempo ma senza rinunciare alla qualità e convenienza di Tigros.