SARONNO / VARESE – Ats Insubria, che ha competenza anche per il territorio di Saronno, ha raccolto i dati delle notifiche pervenute in seguito alle diagnosi di Hiv e Aids, effettuate presso gli ambulatori Mts, Malattie a trasmissione sessuale, e nei reparti ospedalieri di malattie infettive, presenti sul territorio di competenza. I dati relativi all’anno in corso sono parziali, in quanto l’anno non è ancora concluso, ma consentono di raffrontare l’andamento dell’infezione nell’ultimo biennio. “Le nuove diagnosi di Hiv in Ats Insubria appaiono in diminuzione verosimilmente anche per effetto di un minore accesso ai servizi sanitari e allo screening nel periodo pandemico. Si registra comunque un’incidenza più accentuata dell’infezione nelle fasce più giovani della popolazione, 20-44 anni, che conoscono meno le insidie dell’Hiv. Screening e diagnosi precoci sono sicuramente due preziosi alleati contro l’Hiv, ma sono indispensabili anche attività di prevenzione e sensibilizzazione, sul tema, della popolazione, con particolare riguardo ai giovani ” commenta il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Ats Insubria che ricorda: “per evitare la trasmissione dell’infezione è necessario sensibilizzare ad avere rapporti sessuali sicuri e protetti; sottoporsi a iniezioni, tatuaggi, piercing e pratiche simili solo con la certezza che vengano utilizzati aghi monouso”.

Per quanto riguarda le nuove diagnosi di Aids conclamato e i decessi correlati in Ats Insubria, così come a livello nazionale, i numeri continuino a diminuire con progressivo aumento delle età interessate, prevalentemente >45 anni, principalmente per effetto delle terapie antiretrovirali combinate molto efficaci nel rallentare l’evolvere dell’infezione.

L’Iss, Istituto superiore di sanità, indica le seguenti possibili strategie di prevenzione per evitare la trasmissione dell’infezione Hiv per via sessuale: “Avere rapporti sessuali mutuamente monogamici con un partner non infetto, astenersi da rapporti sessuali e nel caso di rapporti occasionali (vaginali, orogenitali o anali), utilizzare sempre il preservativo”.

01122021