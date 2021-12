x

x

SARONNO – Grande orgoglio in città per la studentessa saronnese del Legnani che ha conquistato una borsa di studio per un semestre in Canada.

Grande curiosità per il nuovo Tigros che apre oggi alle porte della Cassina Ferrara nell’ex Cantoni 2.

Scontro in Autostrada con un ferito.

C’è chi parla di lavoro in squadra, chi cita Balotelli, chi spiega il proprio voto e chi annuncia decisioni a breve: le reazioni della maggioranza al consiglio comunale di venerdì.

L’Amministrazione annuncia interventi al Paladozio e risponde alle polemiche sullo stadio Colombo Gianetti.

Da oggi attivo il rifugio per i senzatetto a Casa di Marta