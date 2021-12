x

SARONNO – Grazie alla grande esperienza di Saronno Servizi S.p.A. in materia di tributi locali, molti sono i Comuni che scelgono di affidare alla Multiutility saronnese la gestione e la riscossione

del canone pubblicitario e delle pubbliche affissioni.

Un servizio complesso, che spazia dall’invio delle bollette ai contribuenti, alla gestione delle prenotazioni del servizio pubbliche affissioni, alla manutenzione degli impianti comunali, fino al monitoraggio del territorio per contrastare l’abusivismo e l’evasione fiscale.

Attività che nel corso degli anni Saronno Servizi S.p.A. è riuscita a semplificare e modernizzare anche attraverso il lancio della piattaforma “E- POST”: una piattaforma proprietaria, unica per l’innovazione nel servizio di gestione delle affissioni comunali in tutta Italia, che consente agli utenti di effettuare la prenotazione delle proprie campagne pubblicitarie online, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in completa autonomia.

Attraverso il portale web di Saronno Servizi, all’indirizzo epost.saronnoservizi.it, è possibile infatti visionare tutti gli impianti gestiti dalla società sul territorio, localizzarne la posizione sulla mappa, prenotare gli spazi desiderati sui vari formati ed effettuare il pagamento online. Tutto in pochi click senza più doversi recare agli sportelli di Saronno Servizi S.p.A.



“Lo sviluppo di innovazioni – spiega Pietro Insinnamo presidente di Saronno Servizi – attraverso la digitalizzazione è una strada che Saronno Servizi S.p.A. ha intrapreso già da anni e che intende portare avanti a ritmo serrato nei prossimi mesi, portando valore e benefici anche a tutti i Comuni Soci o che hanno deciso di affidare i servizi ad essa sul territorio. Ricordiamo che la società ha raggiunto nel corso degli ultimi anni la quota di dieci comuni serviti sul territorio estendendo il raggio di azione anche nella provincia di Monza e Brianza, come nel caso del

comune di Albiate; con l’acquisizione del servizio di gestione della pubblicità per il Comune di Cerro Maggiore, salgono a undici i Comuni serviti consentendo a Saronno Servizi S.p.A. di ampliare il suo raggio di azione anche ad un primo comune appartenente alla Città Metropolitana di Milano”.