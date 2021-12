x

x

CISLAGO – Incidente stradale ieri sera sulla provinciale 21 alla periferia di Cislago, nella zona di Cascina Visconta dove una automobile è uscita di strada. Erano le 21.30, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno con i vigili del fuoco del distaccamento saronnese ed una ambulanza, della quale per fortuna non c’è stato bisogno. Il conducente del mezzo indossava la cintura di sicurezza e non ha riportato gravi conseguenze per l’accaduto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo; ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali. I tutori dell’ordine hanno subito provveduto a raccogliere la testimonianza del guidatore del mezzo incidentato ed hanno eseguito i rilievi del sinistro.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso in occasione di un precedente incidente strafale avvenuto sempre nella zona)

02122021