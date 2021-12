x

SARONNO – C’era anche il saronnese Simone Balestrini al pranzo di gala benefico che si è svolto nei giorni scorsi, organizzato dalla delegazione della Lombardia degli Ordini dinastici della Real Casa Savoia: un evento che si è svolto nella suggestiva cornice del Museo della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” milanese e che ha costituito anche una occasione per definire future iniziative in ambito solidale.

Balestrini è uno dei fondatori dell’associazione dei Giovani monarchici, della quale è presidente.

Gli ordini dinastici della Real Casa Savoia sono impegnati in attività caritatevoli e di beneficenza e si ispira ai Santi di Casa Savoia. Accanto ai grandi eventi annuali che permettono di sostenere i progetti assistenziali, altre opere di carità vengono compiute da ogni “cavaliere” ed ogni “dama” personalmente nella realtà in cui vivono.

(foto: Simone Balestrini, secondo da sinistra, con alcuni degli altri ospiti della serata benefica che si è svolta al Museo della scienza di Milano)

