x

x

SARONNO – Operai comunali al lavoro stamattina per posizionare l’albero di Natale primo segno delle festività in arrivo nel cuore di Saronno.

L’abete è stato collocato come tradizione al centro della piazza nel cuore della zona a traffico limitato con le consuete transenne di legno per garantire una zona di rispetto. Al momento è stato collocato solo l’albero e c’è quindi molta attesa per scoprire le decorazioni scelte dall’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi.

L’albero è il primo passo del pacchetto di iniziative per animare la città per le feste di Natale che prevede le luminarie che pagate dal Comune e dal Duc con Ascom saranno posizionate dall’8 dicembre e diversi eventi che si terranno, per la prima volta nei quartieri cittadini.

Grande attesa anche per i cubi luminosi con immagini del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli che un tocco di artigianalità renderanno, secondo le anticipazioni del sindaco, decisamente più caldo e vivace il Natale di Saronno.

(foto scattate stamattina in piazza Libertà)