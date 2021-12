x

x

SARONNO – Epilogo anticipato per Quartieri al Centro, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Saronno per incontrare i cittadini residenti nei vari quartieri cittadini. Dato l’aggravarsi della pandemia e l’introduzione del Super Green Pass a partire dal prossimo 6 dicembre, il Comune ha deciso di sospendere la rassegna di incontri.

“Le ultime due serate – così si legge nella nota del Comune – pubbliche del nostro percorso nei quartieri, dedicate al Matteotti (9 dicembre) e al Centro (16 dicembre) sono rinviate per motivi precauzionali in considerazione della situazione pandemica registrata negli ultimi giorni e delle misure di prevenzione che il Governo sta adottando.”

“Verranno riorganizzate all’inizio del 2022, contestualmente al miglioramento delle condizioni sanitarie e alla conclusione delle nuove disposizioni nazionali”.

Questa sera, nel quartiere Santuario, alle 20.45, in Sala Bevera a Casa Morandi in via Santuario 2, l’ultimo incontro.

(in foto: un momento della serata al quartiere Prealpi con l’amministrazione e i cittadini)

02122021