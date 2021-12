x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ad un cantiere al Matteotti.

E’ stato aperto nei giorni scorsi il cantiere dei lavori che porteranno al rinnovamento complessivo dell’illuminazione pubblica nel parchetto di via Leonardo Da Vinci.

La porzione di parco che viene interessato dall’intervento messo a bilancio dall’Amministrazione saronnese è quella riservata all’area a verde e al camminamento, dove 14 vecchi corpi luminosi saranno rimossi e rimpiazzati con nuovi pali alti su cui saranno inserite luci a led.

“Questi nuovi pali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni – avranno una collocazione migliore rispetto ai precedenti, perché copriremo il percorso pedonale in modo da lasciarlo meglio illuminato e quindi da renderlo più sicuro per tutti coloro che lo frequentano”.

La spesa complessiva di quest’opera è di circa 35mila euro e i lavori si concluderanno nel giro di una decina di giorni. “Il parchetto di via Da Vinci è un’area importante per il quartiere Matteotti – commenta il Sindaco Augusto Airoldi – Qui abbiamo programmato una serie di interventi di messa in sicurezza nella zona del camminamento e, nella zona ludica, di riqualificazione delle strutture, allo scopo di riportare i residenti, bambini, giovani, famiglie, a frequentare e popolare questo parchetto, nell’ottica della restituzione alla comunità del quartiere e della città”.