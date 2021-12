x

x

SARONNO – Ieri il sindaco Augusto Airoldi ha firmato un’ordinanza contigibile ed urgente per imporre in città l’obbligo di mascherina anche all’aperto. “I numeri dei contagi stanno crescendo – ha esordito il sindaco mostrando un grafico con l’aumento dei positivi nelle ultime settimane – e se pur non siamo in emergenza è giusto intervenire. Scelta presa anche da altre città, come Milano e Varese, e che sta valutando anche il governo centrale”.

Airoldi ha rimarcato come il provvedimento sia “circoscritto nel tempo e dettato da un’urgenza” proprio come si prevede per questo tipo di ordinanze.

Il divieto di circolare senza mascherina sarà valido nell’area tra via Caduti della Liberazione, via Cantore, viale Rimembranze, via Vincenzo Monti, via Verdi, piazza Aviatori d’ Italia, piazza Unità d’ Italia, via Vergani, via Legnani, via Silvio Pellico, piazza Borella, via Manzoni e via Marconi. Saranno interessate anche tutte le aree usate per mercatini e per i mercati settimanali.

L’ordinanza sarà attiva dal 3 dicembre al 9 gennaio dalle 15 del venerdì alle 24 della domenica. E’ stata poi prevista la validità dell’ordinanza anche per i giorni di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre “visto che si tratta di giorni in cui la presenza di persone sarà più consistente per lo shopping”.

L’obbligo di indossare la mascherina non varrà, come prevede la normativa nazionale per i bambini di età inferiore ai sei anni, chi sta svolgendo un’attività sportiva, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Già programmati i controlli della polizia locale che prevedono multe tra i 400 e i mille euro.