x

x

LIMBIATE – La prima iniziativa autorizzata dopo decenni all’interno dell’area dell’ex parco giochi di Greenland è prevista per domenica 5 dicembre e avrà il sapore del Natale.

Ad organizzare l’evento alcune associazioni con la collaborazione di Pro Loco Limbiate, che hanno previsto una giornata intera, quella appunto di domenica 5 dicembre, dalle 10 alle 18, di iniziative natalizie a Città Satellite, che riparte così!

Durante tutta la giornata saranno allestiti i mercatini degli hobbisti, sarà attiva la fattoria di Babbo Natale e saranno proposti giri in carrozza sull’area. In mattinata invece, tanti laboratori per bambini e l’intrattenimento country a cura di Astro Dance.

Nel pomeriggio, alle 15 arriva Babbo Natale e dalle 15.30 alle 16.30 una seconda esibizione di danza della M&Dance, seguita alle 17 dall’omaggio a Vasco Rossi (la Compagnia del Blasco) e da panettone, vin brulé, castagne per tutti.

Non mancherà nemmeno la dimostrazione di addestramento cinofilo a cura di Kanikaze.

I ristoranti sono ancora chiusi, ma sarà possibile pranzare grazie alle postazioni dello street food: l’area bar del laghetto è già operativa da settimane, coperta e riscaldata.

02122021