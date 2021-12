x

ROVELLO PORRO – “Salva” la slitta di Babbo Natale: dopo tanti anni con cui aveva allietato le sfilata pre-natalizie nelle vie del centro, l’Ave-Associazione verde età, aveva deciso di “mandarla in pensione” ma si sono fatti avanti due giovani del paese che hanno deciso di sistemarla per renderla di nuovo “operativa” e così proseguire la tradizione. A darne notizia sono proprio i volontari dell’Ave: “La slitta motorizzata di Babbo Natale è adesso di proprietà di due giovani che, con lo spirito giusto, continueranno la tradizione che l’Ave ha portato avanti per moltissimi anni, bravissimi!”

I due giovani daranno quindi il loro contributo per portare “l’aria di Natale” a Rovello Porro, dove da qui al 25 dicembre sono in arrivo molti eventi rivolti ai bambini ma anche ai più grandi, con la “regia” del Comune e delle associazioni locali.

(foto: la slitta di Babbo Natale. E’ motorizzata e continuerà a sfilare nelle vie del paese portando l’atmosfera natalizia)

