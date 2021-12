x

SARONNO – E venne il giorno delle asfaltature anche in via Frua, l’arteria che collega la zona ospedaliera con Cassina Ferrara, una strada sempre molto trafficata. Dall’estate scorsa un cantiere stradale attendeva di essere portato a termine: le opere erano stato attivate in agosto, compiendo uno scavo per la sistemazione di alcune condutture sotterranee ma poi l’area era rimasta perimetrata dalle rete da cantiere, riducendo il passaggio per le auto e rendendo difficile uscire ed entrare nelle proprietà private limitrofe, e cancellando una parte di marciapiede. E questa è una situazione che era rimasta immutata sino all’altro giorno (foto sotto).

La buona notizia è che ieri è stata eseguita l’attesa asfaltatura: i lavori sono dunque riprese e le opere appaiono a questo punto in dirittura d’arrivo, dopo che nei giorni scorsi non erano mancate le lamentele da parte degli abitanti nella zona che avevano chiesto al Comune di intermenire perchè le opere fossero portate a termine.

