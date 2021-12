x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (serie D) è tornata sul mercato; in queste ore è giunto l’accordo con Ergys Ballgjini. Attaccante classe 1997, il nuovo giocatore rossoblù proviene dall’Eccellenza piemontese dove, con la maglia dell’Oleggio, ha messo a segno 7 reti nella prima parte di campionato. Prima punta, forte fisicamente, Ballgjini ha vestito le maglie di Sestese e Vergiatese in Lombardia e di Lg Trino, Fulgor Ronco Valdengo, Ro.Ce. e Arona in Piemonte. Per la prima volta in Serie D, il suo debutto non avverrà però questa domenica visto che dovrà scontare un turno di squalifica rimediato ad Oleggio. Sarà a disposizione del tecnico Manuel Scalise dalla partita di mercoledì a Varese. “Benvenuto in rossoblù Ergys” dicono i dirigenti della Caronnese.

“Voglio dimostrare il mio valore”

Queste le prime parole di Ergys Ballgjini da giocatore della Caronnese: “Sono contento di questa nuova sfida, per me è una grande occasione visto che si tratta del mio debutto in Serie D. Spero di poter dare il mio contributo per risollevare la Caronnese. L’accoglienza è stata molto positiva, ho avuto modo di conoscere un gruppo giovane ma con molte qualità. Con un tecnico molto preparato. Non vedo l’ora di cominciare”.

(foto: il neo-attaccante della Caronnese, Ergys Ballgjini)

