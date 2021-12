x

VENEGONO SUPERIORE – Appuntamento “anti-truffe” oggi, venerdì 3 dicembre, alle 16 con i carabinieri della Compagnia di Saronno che saranno impegnati nel ruolo di relatori ad un incontro di sensibilizzazione dedicato agli anziani di Venegono Superiore. All’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione civica, aderiscono anche gli agenti della polizia locale venegonese. L’evento si tiene nella sede dell’associazione La Trasparenza in via Solferino.

Obiettivo, quello di informare i “nonnini” sulle più frequenti modalità di truffa “porta a porta” e di metterli in guardia, spiegando loro quali sono gli atteggiamenti più prudenti da tenere. Ai malviventi non manca certo la fantasia ed anche in zona, e pure di recente, si sono verificati parecchi raggiri, alcuni solo tentati ed altri riusciti, da parte di finti tecnici di acquedotto o gas, anche da falsi rappresentanti del Comune e delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi un appello alla prudenza era stato lanciato anche dal comandante della Compagnia saronnese, il maggiore Fortunato Suriano, a margine della messa domenica nella parrocchia centrale di Saronno.

(foto archivio: precedente incontro anti-truffe organizzato dai carabinieri)

